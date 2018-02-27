ЕБРР и Мариуполь обсудили сотрудничество по ряду проектов. Новости

Сегодня, 27 февраля, Мариуполь (Донецкая обл.) с рабочим визитом посетили управляющий директор Европейского банка регионального развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж и старший банкир ЕБРР, руководитель сектора инфраструктуры в Украине – Марк Магалецкий. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

На встрече с Мариупольским городским головой Вадимом Бойченко они обсудили дальнейшее сотрудничество. Благодаря партнерству город сможет значительно расширить троллейбусный парк, закупив новый коммунальный, экологически чистый транспорт.

Франсис Малиж отметил, что это его первый визит в Мариуполь и он рад, что город за короткий промежуток времени достиг высоких результатов. «Мы приехали для обсуждения конкретных проектов. Сегодня экономическое лидерство в регионе перешло в Мариуполь. Это огромная ответственность для вашей команды. Вы должны заниматься развитием инфраструктуры, привлечением предпринимателей в развитие города. Мы верим, что можем помочь в решении этих вопросов и противостоять вызовам, направляя инвестиции в инфраструктуру и оказывая поддержку», – сказал управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа.

В пресс-службе отмечают, что партнерство Мариуполя с ЕБРР сможет существенно увеличить количество коммунального транспорта в Мариуполе.

Также ЕБРР готов сотрудничать с мариупольскими предпринимателями. «Мариуполь – очень важный город для Украины. Город может стать символом и демонстрацией того, какие результаты может дать интеграция с остальной Европой на практическом уровне – в части улучшения жизни граждан. Наши программы поддержки малого и среднего бизнеса реализуются в разных формах и направлениях. Это не только финансирование, но и консультативная поддержка развития бизнеса», – отметил Франсис Малиж.

Как сообщалось ранее, Украина заняла третье место по объему финансирования, предоставленного ЕБРР в 2017 году, страна получила 581 млн евро.

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