Более 70 бизнесов на Востоке Украины получили поддержку от ПРООН. Новости

Победители конкурса бизнес-грантов Программы развития ООН (ПРООН) получили в 250 тыс. грн на восстановление или расширение своего дела. В течение зимы 2017-2018 годов они подписали грантовые соглашения в Северодонецке, Краматорске и Мариуполе.

В 2017 году ПРООН провела конкурс бизнес-грантов для переселенцев и местного населения в Донецкой и Луганской областях. Грантовая поддержка оказывалась на начало и/или восстановление, расширение предпринимательской деятельности. Представленные на конкурс бизнес-планы должны демонстрировать высокий потенциал и долгосрочные перспективы получения прибыли, иметь реалистичные рыночные показатели, предусматривать создание условий для самозанятости и/или создания дополнительных рабочих мест. Размер гранта зависит от количества запланированных в бизнес-плане рабочих мест от 75 до 250 тыс. грн.

Заявки на конкурс прислали почти 2000 человек из Донецкой и Луганской областей. ПРООН поддержала 72 бизнесменов в этих областях, создав таким образом около 220 рабочих мест. Общая сумма грантовой поддержки в рамках этого конкурса составила примерно 12,5 млн. грн.

Разнообразие сфер предпринимательской деятельности и географический охват победителей программы очень широк. Одни из самых заметных новых предприятий, поддержанных ПРООН, – это производство и печать на 3D-принтерах, медицинские и психологические центры, студии веб-дизайна, рекламные агентства, архитектурные бюро и эко-кафе. В то же время, 12 бизнесов были поддержаны в городах и поселках, расположенных очень близко к линии соприкосновения: Счастье, Попасная, Станица Луганская, Горное, Золотое, Красногоровка, Торецк и Авдеевка.

С 2015 по 2017 годы при поддержке ПРООН и правительств Японии, Польши, Великобритании, Чехии в Украине было создано 3250 рабочих мест, более 1400 из них в Донецкой и Луганской областях. Около 620 малых предприятий было поддержано через программу бизнес-грантов. Кроме этого, 60 организациям и предприятиям была оказана поддержка путем финансирования 67% заработной платы рабочим или было приобретено необходимое для работы оборудования.

«Мы заметили, что качество и количество грантовых заявок заметно возрастает. Особенно приятно видеть, что усиливается желание к предпринимательской деятельности в районах вдоль линии соприкосновения. Там люди восстанавливают тепличные хозяйства, открывают семейные кафе, пекарни, салоны красоты и другие интересные бизнес. Это значит, что люди верят в развитие региона и его будущее процветание», – сказал Мустафа Саит-Аметов, координатор Программы восстановления и развития мира ПРООН.

Участники конкурса бизнес-грантов были разделены на три географические группы: северная часть Донецкой области, южная часть Донецкой области и Луганская область. Для рассмотрения заявок были сформированы три независимых оценочных комитетов, в состав которых входили представители различных секторов. В течение октября 2017 оценочные комитеты проводили встречи с финалистами конкурса, которые лично презентовали свои бизнес-планы в Краматорске, Мариуполе и Северодонецке.

По результатам заседаний оценочных комитетов составлено три рейтинговых списка в соответствии с группами географического распределения. На основании трех рейтингов отдельно по каждой территории определены перечни для присуждения грантов и резервные списки. Для заявителей, попавших в резервные списки, ПРООН осуществит поиск дополнительных возможностей финансирования и, если такие возможности будут найдены, может поддержать их бизнес-планы без проведения дополнительного конкурса.

Текущий конкурс бизнес-грантов реализуется ПРООН при финансовой поддержке правительств Польши и Японии.

Как сообщалось ранее, в Украине Программа развития ООН начала работать более предметно для малого и среднего бизнеса по трем основным направлениям с 2015 года.

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