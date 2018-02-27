В ВСУ назвали количество небоевых потерь в зоне АТО с начала зимы. Новости

В зоне проведения антитеррористической операции с 1 декабря 2017 погиб 61 украинский военный. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Украины, передает «Тиждень.ua».

Так, в результате боевых действий на Донбассе погибли 34 военнослужащих, еще 27 – попали в число так называемых небоевых потерь.

Кроме того, с начала зимы в зоне АТО получили ранения 165 военных.

Напомним, начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Олег Грунтковский заявил, что в Украине коэффициент самоубийств составляет 0,007% на 100 тыс. военных, что соответствует мировой практике.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что информация о том, что якобы в зоне боевых действий на Донбассе каждую неделю совершают самоубийство 2-3 военнослужащих, является неправдой.