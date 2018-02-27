Не единственная проблема: Тука о самоубийствах среди участников АТО. Новости

В Украине отсутствует система реабилитации военнослужащих и плохая дисциплина в армии, поэтому такая страшная статистика самоубийств среди участников АТО, но есть и еще одна важная проблема. Об этом сегодня в эфире телеканала «NewsOne» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Я общался с военными прокурорами, которые очень неожиданно для себя обратили внимание на эту ужасную статистику. Они были шокированы данными, которые они подытожили и получили количество в 518 самоубийств (участников АТО с начала 2014 года, – прим.). Это молодежь в основном (20-23 года, – прим.). Речь идет именно о самоубийствах, которые доказаны уголовными делами», – говорит он.

«Это говорит, прежде всего, о том, что на плохом уровне ведется работа с личным составом. Не работает, кто б там не рвал на себе рубашку, не работает система реабилитации военнослужащих», – считает Тука.

Замминистра МинВОТ добавил, что военные прокуроры также пришли к выводу, что в Украине сейчас нет информации о еще одной возможной проблеме. «Мы только можем время от времени наблюдать, а вот статистических данных, к сожалению, не имеем. Речь идет о судьбе демобилизованных бойцов АТО. Ни для кого не секрет, что после Второй мировой войны на территории СССР и не только был сумасшедший всплеск насильнических преступлений», – сказал он.

«За первые три года после окончания Второй мировой войны более 70% этих людей были осуждены за совершение насильнических преступлений», – отметил Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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