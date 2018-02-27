Украина получила 220 тыс. вакцин от кори. Новости

В Украину доставили 220 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи (КПК). Об этом сегодня, 27 февраля, сообщила пресс-служба Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине на своей странице в Facebook.
«Мы рады сообщить, что 220 тыс. доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК) уже в Украине! По заказу Министерства здравоохранения Украины ЮНИСЕФ организовал ускоренную доставку вакцины для реагирования на вспышку кори и поддержки государственной программы иммунизации. Всего в 2018 году ЮНИСЕФ доставит 2 млн доз вакцин КПК», – сказано в сообщении.
В ЮНИСЕФ также призвали родителей по всей Украине вакцинировать детей от кори, а врачей – поощрять пациентов к вакцинации.
Напомним, пик новых случаев заболевания корью в Украине пройден.
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