В Донецкой области начата масштабная спецоперация. Новости

Сегодня, 27 февраля, в Донецкой области начата спецоперация по ликвидации поставки и сбыта наркотических средств в форме лекарственных препаратов в ряде аптек Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.
По его словам, спецоперация проводится прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками Национальной полиции Донецкой области.
Подробности он обещает рассказать позже.
Как стало известно «Донецким новостям», спецоперация проводится по 8 адресам.
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