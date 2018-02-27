В Донецкой области начата масштабная спецоперация. Новости

Сегодня, 27 февраля, в Донецкой области начата спецоперация по ликвидации поставки и сбыта наркотических средств в форме лекарственных препаратов в ряде аптек Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

По его словам, спецоперация проводится прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками Национальной полиции Донецкой области.

Подробности он обещает рассказать позже.

Как стало известно «Донецким новостям», спецоперация проводится по 8 адресам.