В Украине за неделю уменьшилось количество заболевших корью. Новости

В Украине в период с 19 по 25 февраля количество заболевших корью снизилось на 5% по сравнению с показателями предыдущей недели, ситуация стабилизировалась. Об этом сегодня, 27 февраля, на брифинге в Киеве заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

«Мы можем констатировать, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине стабилизировалась. Мы не говорим пока о снижении заболеваемости, но стабилизации процесса», – сказал он.

Так, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 8-ю неделю 2018 года, корью заболели 783 человека (294 взрослых и 489 детей). Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе.

Всего с начала 2018 года корью заболели 5839 человек – 1981 взрослый и 3858 детей. Госпитализированы 3945 человек.

С начала года от осложнений кори умерло 7 человек, пятеро детей и двое взрослых. Пятеро умерли в Одесской области (4 детей и 1 взрослый), 1 взрослый – в Ивано-Франковской и 1 ребенок в Закарпатской.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1294 случая заболевания), Закарпатской (980), Одесской (965), Черновицкой (594), Львовской (411) областях.

Наименьшее количество случаев заболевания в Черниговской и Харьковской (по 3 случая), Сумской и Луганской (по 4 случая), Черкасской и Херсонской (по 14 случаев) областях.

По данным 2017 года, охват плановой вакцинацией КПК возрос более чем вдвое – первой дозой вакцины КПК охватили 93,3% детей 1 год, второй дозой – 90,7% детей 6 лет.

В рамках усиленной иммунизации по состоянию на 22 февраля 2018 года прививками охвачено 76,2% детей, которые в свое время пропустили первую дозу КПК, и 80,9%, которые своевременно не получили вторую дозу КПК.

Как сообщалось ранее, в Украину доставили 220 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи (КПК).

Напомним, пик новых случаев заболевания корью в Украине пройден.

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