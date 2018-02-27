Пострадавшие в АТО ветераны смогут получить помощь при открытии своего дела. Новости

Сегодня, 27 февраля, народные депутаты приняли за основу проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" (относительно развития собственного дела физическим лицом-предпринимателем с инвалидностью, полученной вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции)». Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14-1, 14-2 и 20 Закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», которыми предусматривается предоставить государственную помощь на развитие собственного дела физическому лицу - предпринимателю, которое стало лицом с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечения его проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

В пояснительной записке к документу также уточняется, что законопроект имеет целью законодательное установление возможности получения единовременной безвозвратной финансовой помощи на развитие собственного дела таким участникам АТО.