Голодовка шахтеров «Селидовугля»: Некоторым грозит кома, – Волынец (Фото). Новости

Шахтеры государственного предприятия «Селидовуголь» седьмые сутки продолжают голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Об этом сегодня, 27 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По словам Волынца, сегодня заместитель главного врача Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии Галина Кидалова осмотрела голодающих.

Она отметила особо тяжелое состояние главы местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктора Трифонова и председателя первичной организации НПГУ шахта «Кураховская» Алексея Сороки. «По словам врача, если Виктор и Алексей не прекратят голодать, то следствием станет впадение в состояние комы», – написал Волынец.

Напомним, работники четырех шахт государственного предприятия «Селидовуголь» и главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности объявили бессрочную голодовку.

Как сообщалось ранее, Волынец заявил, что протест горняков трех шахт в Донецкой области продолжается уже восьмой день и приобретает затяжной характер.

Напомним, почти 8500 шахтеров объединения «Селидовуголь» получают зарплату нерегулярно и частями. Из-за невыплаты зарплаты люди не могут позволить себе самого необходимого.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, шахтеры ГП «Селидовуголь» перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.

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