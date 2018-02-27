Голодовка шахтеров «Селидовугля»: Некоторым грозит кома, – Волынец (Фото). Новости

Шахтеры государственного предприятия «Селидовуголь» седьмые сутки продолжают голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Об этом сегодня, 27 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По словам Волынца, сегодня заместитель главного врача Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии Галина Кидалова осмотрела голодающих.
Она отметила особо тяжелое состояние главы местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктора Трифонова и председателя первичной организации НПГУ шахта «Кураховская» Алексея Сороки. «По словам врача, если Виктор и Алексей не прекратят голодать, то следствием станет впадение в состояние комы», – написал Волынец.
Напомним, работники четырех шахт государственного предприятия «Селидовуголь» и главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности объявили бессрочную голодовку.
Как сообщалось ранее, Волынец заявил, что протест горняков трех шахт в Донецкой области продолжается уже восьмой день и приобретает затяжной характер.
Напомним, почти 8500 шахтеров объединения «Селидовуголь» получают зарплату нерегулярно и частями. Из-за невыплаты зарплаты люди не могут позволить себе самого необходимого.
Ранее сообщалось, что 14 февраля, шахтеры ГП «Селидовуголь» перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.
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