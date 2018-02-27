Известный киборг в Европарламенте рассказал правду о присутствии России на Донбассе. Новости

Cегодня, 27 февраля, в Европарламенте украинские офицеры, волонтеры и добровольцы рассказали о реальных фактах российского военного присутствия на Донбассе, сообщает «Укринформ».



Также прошло обсуждение проблем физической и психологической реабилитации украинских военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, отражая российскую агрессию. Слушания прошли под эгидой депутата ЕП от Польши Анны Фотыги с участием вице-премьер-министра министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, а также представителей благотворительного фонда братьев Кузьминых.

«Я хочу подчеркнуть прямое российское присутствие на Донбассе. С этой целью я прибыл сюда, и хочу об этом вам рассказать. Начиная с 2014 года, я и мои собратья видели военных с опознавательными знаками российской армии, а также военную технику на территории Донбасса, которая производится и находится на вооружении в России. Находясь в плену, я неоднократно общался в офицерами Российской Федерации», – рассказал офицер Вооруженных сил Украины полковник Олег Кузьминых.



В свою очередь, брат Олега Кузьминых, Сергей рассказал об инициативе создания в разных регионах Украины реабилитационных центров для украинских воинов. «Каждая судьба военного индивидуальна. Но все мы понимаем, что есть агрессия России, и мы должны выстоять», – отметил Сергей Кузьминых.