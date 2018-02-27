Подмели и на прилавок: В Донецке продают продукты с мусором (Фото). Новости

В «Первом республиканском супермаркете» во временно неподконтрольном Донецке продают сухофрукты, сметенные вместе с мусором с пола. Об этом местный житель сообщил в социальных сетях.

«Донецк. Магазин ПРС, ул. Дзержинского, остановка трамвая ДС Динамо. Продавцы собирают рассыпанные изюм и чернослив обратно в коробки. Вместо того, чтобы смести это в мусорный пакет. Соответственно, кто-либо из нас или наших детей это будет есть. Что делать в таких ситуациях? Я же понимаю, что с пола все вернется на витрину», – написал житель города.

При этом он отметил, что охрана магазина запрещала снимать фото.

Жители города комментируют пост:

Андрей: «А тут бесполезно куда-то жаловаться, так как эта сеть великого разожравшегося воина захара»;

Анна: «Я думаю, даже уверенна, что хлеб, упавший на пол, возвращается в продажу в каждом магазине»;

Марина: «Ужас»;

Алина: «Я вообще ничего не покупаю в этой сети».

При этом некоторые дончане не видят в ситуации ничего страшного.

Петр: «Ну, все равно мыть надо перед едой, так что нестрашно. Ну а пожаловаться можно любимому всеми дончанами Захарченко»;

Илья: «Уронили бы что-то на улице, вы бы сами даже не посмотрели».

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