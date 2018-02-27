Жители прифронтового Донбасса получат посевной материал от Папы Римского . Новости

Этой весной около 10 тыс. жителей из 58 прифронтовых поселков Донецкой и Луганской областей получат посевной материал от Международной общественной организации Ассоциация Эммануил в рамках проекта Акция «Папа для Украины». Об этом сегодня, 27 февраля, сообщается на сайте организации.

По словам руководителя гуманитарных проектов Ассоциации Эммануил Галины Кучер, сегодня уже закуплены семена моркови, огурцов, зелени, редиса, свеклы, кабачков, тыкв, щавеля, перца. Закупка картофеля запланирована на середину апреля. Сейчас в Славянске продолжается фасовка пакетов и перераспределение их на прифронтовые населенные пункты.

Отмечается, что данный проект в рамках Акции уже был реализован прошлой весной и дал хорошие результаты. В прошлом году, несмотря на засушливое лето, люди собрали хорошие урожаи овощей – более 700 тонн овощей. «Женщины в Жованке, что под Горловкой, говорили, что будут сажать огороды даже под пулями снайперов, потому что это их земля. Люди живут с огородов и живут трудом», – рассказала Галина.

По мнению Галины, люди хотят работать, потому что украинцы всегда были и есть людьми трудолюбивыми с особым отношением к земле и земледелию. «В этом году мы также вместе с семенами овощей будем дарить людям семена надежды, веры и добра», – резюмировала Галина Кучер.

Читайте также: