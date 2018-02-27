В Донецкой области задержали за взятку директора ДК. Новости

Сегодня, 27 февраля, сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики в Донецкой области Национальной полиции Украины разоблачили «на горячем» должностное лицо коммунального предприятия, который требовал деньги у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В полицию обратился частный предприниматель из Никольского района Донецкой области и сообщил о том, что директор коммунального предприятия «Дом культуры» требует у него 9000 гривен. За такую ​​сумму чиновник обещал не препятствовать в решении вопроса о выделении в аренду одного из помещений коммунального учреждения для ведения предпринимательской деятельности и заключения договора аренды», – говорится в сообщении.

Задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины при передаче части оговоренной суммы в размере 5000 гривен.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.