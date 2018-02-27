У одного из районов Луганщины новый глава. Новости

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 27 февраля, назначил председателя Марковской районной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации.

«Сегодня, 27 февраля, распоряжением Президента Украины Петра Порошенко №38 / 2018-рп главой Марковской районной государственной администрации Луганской области назначен Дзюба Игорь Анатольевич», – говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, новоназначенный глава приступит к обязанностям со 2 марта 2018 года со сроком испытания один месяц.