У одного из районов Луганщины новый глава. Новости

У одного из районов Луганщины новый глава

27.02.18 18:17dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 27 февраля, назначил председателя Марковской районной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации.

«Сегодня, 27 февраля, распоряжением Президента Украины Петра Порошенко №38 / 2018-рп главой Марковской районной государственной администрации Луганской области назначен Дзюба Игорь Анатольевич», – говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, новоназначенный глава приступит к обязанностям со 2 марта 2018 года со сроком испытания один месяц.

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