Для жителей и переселенцев: На Донетчине заработал еще один томограф (Фото). Новости

Сегодня, 27 февраля, в Доброполье (Донецкой обл.) открыли кабинет компьютерной томографии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Кабинет компьютерной томографии работает в Добропольской больнице интенсивного лечения.

По словам главы области, томограф приобрели еще в 2016 году за 9,9 млн грн, выделенных из областного бюджета. В 2017 году отремонтировали помещение в главном корпусе больницы – на это потратили 803 тыс. грн. Деньги выделили из бюджетов городского (287 тыс. 735 грн), районного (180 тыс. грн) и специального фонда больницы (335 тыс. 284 грн).

Губернатор отметил, что томограф работает уже несколько дней. За это время обследовали 35 пациентов. «Врачи говорят, оборудование им крайне необходимо и, безусловно, будет востребовано, ведь больница обслуживает более 80 тыс. человек – горожан, жителей окрестных поселков и переселенцев», – написал Жебривский.

Читайте также: