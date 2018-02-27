На Луганщине выделили более миллиона гривен частникам на установки доения коров. Новости

На Луганщине вводятся меры по повышению качества молока. Об этом сегодня, 27 февраля, на брифинге для СМИ рассказала директор Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Лариса Бычкова.

По ее словам, для повышения качества молока необходимо постепенно отказываться от ручного доения. Департаментом разработана Программа развития и поддержки агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы, которая должна помочь улучшить качества молока. Ею могут воспользоваться домохозяйства, где есть три и больше коров, чтобы возместить стоимость расходов на закупку установок индивидуального доения. В текущем году на это выделено более 1 млн гривен из областного бюджета.

Кроме того, сообщается, что по поручению председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза уже отправлены два письма в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины – о продлении сроков перехода на новый государственный стандарт, содержащий технические условия по качеству молока.

Уточняется, что в 2018 году Украина должна отказаться от молока второго сорта. Внедрение в действие ДСТУ 3662: 2015 «Молоко – сырье коровье. Технические условия» планируется с июля. Поэтому на полках магазина должны остаться только три сорта: экстра, высший и первый.

Как отметила Лариса Бычкова, Министерство пока соглашается с тем, чтобы продлить эти сроки для Луганской области.

Также сообщается, что сегодня разрабатываются механизмы для помощи сельхозтоваропроизводителям по закупке охлаждающих аппаратов для нужд Луганщины, которых необходимо еще 46. Сейчас продолжаются переговоры между заинтересованными сторонами. К решению текущих проблем по указанным направлениям активно приобщается Ассоциация сельхозтоваропроизводителей Луганской области.