В прифронтовом Торецке улучшили водоснабжение за деньги Японии (Фото). Новости

В прифронтовом Торецке (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) улучшили водоснабжение центральной части города. На водопроводно-насосной станции «Водопроводный узел» установлен новый насосный агрегат. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Торецкой военно-гражданской администрации.

Это стало возможным благодаря помощи гуманитарной организации ПРООН (средства предоставлены правительством Японии).

«Был установлен новый насосный агрегат LOWARA с частотным преобразователем. Сейчас этот агрегат работает в тестовом режиме, однако преимущества применения агрегата уже заметны: увеличение подачи воды в центральной части города, значительное снижение потребления энергоресурсов, автоматическая регулировка давления воды», – говорится в сообщении.

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