КПВВ «Майорск»: Военные не пропускают детей с инвалидностью, а представители власти нападают на людей (Видео). Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» на линии разграничения в Донецкой области военные продолжают блокировать подвоз людей частными перевозчиками до пункта пропуска. Водителей заставляют высаживать пассажиров, а те вынуждены идти пешком до 2-х километров до места назначения. Очередные видео о беспределе, происходящем на КПВВ, на своей странице в Facebook 28 февраля опубликовал глава Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

«Сегодня еще жесте... Руками полиции и Госпогранслужбы сотрудники ДонОГА издевались над людьми! Плевать им на больных и инвалидов. Плевать на интересы и права граждан вместе с легальными предпринимателями. Все, чтобы незаконно работающим крупным частным предприятиям, было хорошо», – пишет Веселкин.

На одном из видео женщина с ребенком, у которого инвалидность, говорит, что военный не пропустил водителя, с которым они ехали. Поэтому женщину и ребенка, который еле передвигается, высадили за несколько километров до пункта пропуска.

На следующем видео мужчина на костылях движется по обледенелой дороге в направлении КПВВ. Он поясняет, что его также высадили задолго до пункта пропуска. При этом представитель Донецкой областной государственной администрации, который находился здесь же, отказался комментировать ситуацию.

Кроме того Владимир Веселкин утверждает, что один якобы из представителей замгубернатора избил человека, однако полиция, несмотря на настояния активистов, отказалась задерживать нападавшего. «В балаклаве – один из подчиненных [замгубернатора Донецкой области] В. Ремского, он бил человека, хотя и представился работником правоохранительных органов ... Еще и разбил телефон. А потом, когда его пытались задержать люди, и я тоже, он, без претензий, был отпущен полицией. Поехал, написал на меня заявление. Вроде, я лично, его травмировал ...Это не "передел бизнеса", это война Европы с Азией, только в середине!!!», – описал ситуацию, представленную на следующих видео глава Зайцевской ВГА.

Пользователи соцсетей эмоционально комментируют увиденное:

Лариса Деловенко: «Козлы... Издеваются над людьми... Только деньги перед глазами... А здесь героев из себя корчат…»;

Denys Bihunov: «Ужас. Мы имеем криминализацию госадминистрации. Это плохо»;

Нина Юхименко: «Беспредел от безнаказанности»;

Наталия Боева: «Это ужас. Твари»;

Елена: «Боже какой ужас!!!»;

Ирина Тибилашвили: «Нет слов... Беспредел по полной!!!»;

Петр Погорелый Мясищев: «Деоккупация Донбасса? Доиграются до того, что переселенцы возвратятся, тему перетрут и 200 тысяч приедут на танках новострои занимать в городах Украины. Это беспредел, реинтеграторы»;

Галина Шабаева: «О какой "доброзичливості" со стороны жителей оккупированных территорий может идти речь?! Там такие "доярки" стоят по обе стороны, что всем война только в радость... ((((».

«Я могу прокомментировать как простой человек эту ситуацию. Потому что в данном случае юридические это комментировать невозможно. Это называется бардак. И такое явление есть и будет, потому что линия разграничения – это как бермудский треугольник (там отсутствуют какие либо нормы и законы). Есть какие то люди в балаклавах, которые рулят процессом. Почему рулят? Наверное, потому что кто-то им дал такое право. Видимо, есть какие-то договоренности между госорганами и организаторами этого барделя, ведь это территория, где балом правят военные и надзирают на их правомерными действиями орлы из военной прокуратуры. Я думаю, если бы не было договорняка с властями, такого не было. Очень жаль, что люди находятся в заложниках этих местных царьков, которые по обе стороны просто делают деньги на войне», – считает переселенец из Луганска Андрей Чудовский.

Как сообщалось ранее, начиная с 21 февраля, на въезде на КПВВ «Майорск» проводился рейд по борьбе с нелегальными перевозчиками, которые подвозят людей к данному контрольному пункту въезда-выезда. С этого дня военные не допускают на автостоянку, расположенную у КПВВ, частных перевозчиков, которые вынуждены задолго до пункта назначения высаживать пассажиров. В результате, 28 февраля на КПВВ «Майорск» взбунтовались водители автобусов, которые также утверждают, что силовики блокировали въезды на импровизированную автостанцию возле пункта пропуска и не дают им работать.

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