Российские поезда перестали ходить в обход Украины. Новости

Новая железнодорожная ветка Журавка-Миллерово, по которой 15 ноября 2017 года компания «Российские железные дороги» (РЖД) запустила первые пассажирские поезда в обход старой ж/д, частично проходящей через территорию Украины в Луганской области, оказалась технически не готовой к эксплуатации. Об этом сегодня, 27 февраля, на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

«Все мы прекрасно помним, как в августе прошлого года Москва радостно рапортовала: мол, строительство участка ж/д дороги Журавка – Миллерово, которое началось в 2015 году, закончено! И позже: якобы с осени 2017 года поезда РЖД по маршруту Москва-Адлер идут только по территории РФ (ранее часть пути пролегала по территории Луганской обл.). Напомним также: чтобы осилить строительство 137 км нового пути, Москва бросила "в бой" даже железнодорожные войска ВС РФ. Более того: в августе 2017 года, за "героизм" при строительстве новой ветки, министр обороны РФ Шойгу наградил осуществлявшую строительство 39-ю железнодорожную бригаду орденом Жукова! Анекдот в том, что после всех этих бравурных докладов и торжественного пуска россиянами поездов "в обход Украины", по состоянию на февраль 2018 года выясняется, что российские поезда… вернулись на "старую" ветку. Т.е., как и раньше, идут по территории Украины», – сообщил Тымчук.

По его данным, причина заключается в том, что РЖД построили новый пафосный участок таким образом, что эксплуатировать его попросту невозможно. В частности, очень скоро после торжественного открытия выяснилось, что построенные дренажные системы неисправны, а железнодорожная колея просела до 1 м. Причина проседания путей – в несоблюдении технологии прокладки путей в связи с сверхвысокими темпами строительства и коррупционной «экономией» на стоимости работ, а также отсутствие обустройства прилегающей территории вблизи путей (что российскими чиновниками сделано только на бумаге), что и привело к подмыванию почвы. По мнению железнодорожников, весной ситуация с новой железной дорогой еще более ухудшится в связи с паводком.

Потому и вернулись российские поезда на «украинский» участок. «На данный момент в РЖД планируют вернуть в строй "новую" ветку к июню 2018 года. Очевидно, до осенних дождей…» – считает Дмитрий Тымчук.