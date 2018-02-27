Район в Макеевке залила питьевая вода (Фото). Новости

В Червоногвардейском районе временно неподконтрольной Макеевки (Донецкая обл.) питьевая вода заливает дороги и пешеходные тротуары. Об этом сообщается в социальных сетях.

В частности, дороги залиты по ул. Крондштатская и Арзамасская. На них образовались наледи.

«Вот так водоканал помогает людям бороться за экономию воды. Если дать бы лом и лопату (потяжелее) тем, которые сидят в кабинетах, я думаю, воду уже бы отремонтировали. Все знают, даже и к Мутыку (Георгий Мутык, руководитель местной администрации – прим.) ходили в райисполком но делать не хотят», – написал житель Макеевки.

Также он порекомендовал объезжать эти территории: «Кто ездит на машине по этой дороге через балку, рекомендую объезжать. Или колеса оставите, или там останетесь».

Пост прокомментировали с юмором: «Ничего вы не понимаете. Чиновники дали вам бесплатный каток. Скажите спасибо, что плату или налог на него не ввели».

В Макеевке уже длительное время питьевая вода подается по графику.