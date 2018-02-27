Школьников Горловки отправили на карантин. Новости

Учебный процесс в школах временно неподконтрольной Горловки (Донецкая обл.) будет временно приостановлен с 28 февраля в связи с ростом количества заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в пресс-службе городской «администрации».

«В связи с тем, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился и превысил эпидемический порог, с целью предупреждения распространения заболевания среди учащихся школ учебно-воспитательный процесс в школах нашего города приостановлен с 28 февраля и до особого распоряжения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о возобновлении учебного процесса в школах будет принято по результатам мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в течение недели.

Дошкольные образовательные учреждения продолжают свою работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области сохраняется нестабильная эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ.