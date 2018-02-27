Непогода на Донетчине: транспорт попал в снежные ловушки (Фото). Новости

Сегодня, 27 февраля, в Донецкой области вследствие влияния активных циклонов – сложные погодные условия. Спасатели Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сегодня в Мариуполе неподалеку от села Виноградное военный автомобиль попал в снежный сугроб. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили военный МАЗ на проезжую часть дороги.

В отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Донецкой области сообщили, что сегодня вечером на автодороге «Мариуполь-Запорожье» вблизи села Назаровка (Никольский р-н) в затор попали автомобили и пассажирский автобус сообщением Днепр-Мариуполь.

Транспорт освобожден из снежной ловушки, движение восстановлено, однако оно остается сложным.

«Помните, в любой момент такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог области. Поэтому, по возможности, водителям следует воздержаться от дальних поездок собственным автотранспортом!», – рекомендуют в ГСЧС.

Напомним, в Донецкой области открыты пункты обогрева и площадки для автомобилистов.

Как сообщалось ранее, на Донбасс надвигаются 2 циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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