Все категории участников АТО и их дети теперь имеют льготы на образование. Новости

Сегодня, 27 февраля, депутаты приняли Закон №6298 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки участников боевых действий и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования». Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Законом предоставлено право на государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях всем категориям участников боевых действий и их детям, в частности, лицам, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции в составе добровольческих формирований, в дальнейшем были включены в состав Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, участникам боевых действий на территории других стран.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О профессионально-техническом образовании», «Об охране детства», «О высшем образовании».

Закон принят с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников.

В пояснительной записке к документу уточняется, что ранее, в соответствии с пунктом 19 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» участниками боевых действий признаются военнослужащие (резервисты, военнообязанные) и работники ВСУ, Нацгвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения.

«Таким образом другие категории участников боевых действий (в частности лица, принимавшие непосредственное участие в АТО в составе добровольческих формирований, которые в дальнейшем были включены в состав ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, участники боевых действий на территории других стран) не имели права на получение государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования. Предоставление права на государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях только одной категории лиц, имеющих статус боевых действий, приводит к усилению социальной напряженности среди указанных категорий лиц», – говорится в пояснительной записке.