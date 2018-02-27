Переселенцам: На что влияет смена прописки. Новости

Многих переселенцев интересует вопрос, как повлияет смена регистрации места жительства («прописки») на статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получение соцвыплат. Например: «Если я сделаю прописку в Харькове, то я больше не буду являться ВПЛ и пользоваться помощью?». Об этом сегодня, 27 февраля, рассказали в Общественной организации «Донбасс-SOS».

Юристы разъяснили, что смена места регистрации (прописки в паспорте) не влечет за собой отмену справки ВПЛ. Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» предусматривает исключительные основания для отмены действия справки и внесения сведений об этом в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Этими основаниями могут быть только:

подача заявления об отказе от справки; лицо совершило действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирования терроризма; осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления; человек вернулся к покинутому месту проживания; человек выехал на постоянное место жительства за границу; человек подал заведомо недостоверные сведения.

НО, если вы или члены вашей семьи стали владельцами жилья на подконтрольной территории Украины (данные об этом внесены в Реестр недвижимого имущества) адресная помощь вам назначена не будет.

Важно. Речь идет именно о праве собственности, а не регистрации, т.е. если вы поменяете место прописки, но в собственности у вас не будет недвижимости вне временно неподконтрольной территории или в населенных пунктах на линии соприкосновения, помощь по-прежнему положена.

Напомним, при назначении адресной помощи переселенцам (Постановление Кабинета министров Украины №505 «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг») отделения Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по-прежнему учитывают определенные факторы.

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