Донетчину стремительно заметает снегом: Объявлено штормовое предупреждение. Новости

Сегодня, 27 февраля, территорию Донецкой области стремительно охватывает снегопад. После Никольского и Мангушского районов снегопады разной интенсивности начались в Великоновоселковском, Покровском и Александровском районах. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Постепенно заснеживает северную и центральную часть региона. В пресс-службе отмечают, сложные погодные условия сопровождаются сильным ветром. Сохраняется высокая вероятность появления переохлажденных туманов и подмерзания асфальтового покрытия. На дорогах – местами переметы и ограниченная видимость.

Ограничений в движении транспортных средств нет. Проезд по автодорогам общего пользования государственного значения обеспечен.

На завтра, 28 февраля, Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Так, на дорогах ожидается гололедица. В южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с. Днем ​​в Приазовье местами 25 м/с. Ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем ​​в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.

1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели. В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы. На дорогах страны – гололедица.

Напомним, в Донецкой области открыты пункты обогрева и площадки для автомобилистов.

Как сообщалось ранее, на Донбасс надвигаются 2 циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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