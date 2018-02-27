Под Мариуполем три поселка без электроснабжения. Новости

Из-за непогоды в Приазовье сегодня, 27 февраля, без света три поселка остались три поселка: Талаковка, Водяное и Лебединское. Удалось восстановить электроснабжение только Талаковки. Решение проблем оставшихся двух поселков отложено до завтра.

Как пояснил начальник МРЭС Максим Батенко, электролинии на Водяное и Лебединское идут по полям. Сначала военные должны проверить эти территории на наличие мин, а потом ремонтные бригады смогут приступить к устранению порывов.

В черте Мариуполя от порывов страдает частный сектор. На этот час принято уже 50 заявок, но звонки продолжают поступать.

В целом, как утверждает Батенко, ситуация с электроснабжением Мариуполя контролируемая. Все подстанции работают в штатном режиме. Сегодня ночью в городе будут работать две аварийные бригады.

Синоптики предупреждают, что штормовой ветер будет бушевать всю ночь, а к утру его сила немного уменьшится. Тем не менее, штормовое предупреждение будет сохраняться в Мариуполе в течение недели.

Напомним, на Донбасс надвигаются 2 циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Источник: Сайт Мариуполя

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