На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, «увидевший» гаубицы. Новости

На временно неподконтрольных территориях в Донецкой области произведен обстрел беспилотника СММ, который заметил размещение четырех гаубиц возле оккупированного села Сарабаш. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Беспилотный летательный мини-аппарат СММ был обстрелян из стрелкового оружия. «Размещаясь юго-западнее села Сарабаш (неподконтрольное правительству Украины, прежнее название Коммунаровка, в 26 км к югу от Донецка) при осуществлении полета беспилотника, СММ слышала 18 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 1,5 км на север в районе, в котором беспилотник пролетал над западной окраиной села Сарабаш», – говорится в отчете.

По оценке СММ, огонь был направлен на беспилотник, но аппарат удалось безопасно приземлить на землю. «Беспилотный летательный мини-аппарат в этом районе заметил четыре самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм)», – заявили наблюдатели.