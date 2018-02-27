В «ДНР» отключат «Феникс». Новости

В «министерстве связи ДНР» заявили, что мобильный оператор «Феникс» с 28 февраля 2018 года, с 00:00 до 07:00, работать не будет. Так как на собственной телекоммуникационной сети компании запланировано проведение работ.

«В связи с этим возможны перебои в предоставлении услуг передачи данных и работы мобильного и домашнего интернета "Феникс". Сервисы голосовой мобильной связи и международной телефонии будут работать в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Напомним, жители неподконтрольной территории крайне недовольны качеством предоставляемой «Фениксом» связи.

С 11 января в «ДНР» недоступна связь оператора «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера Vodafone (МТС). После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

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