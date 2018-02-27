Факты рождения и смерти на неподконтрольном Донбассе должны проверять международные организации. Новости

Сегодня, 27 февраля, в Министерстве юстиции Украины с представителями международных организаций обсуждались проблемные аспекты государственной регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, во время встречи обсуждены актуальные вопросы имплементации положений принятого Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов отметил необходимость определения механизма независимой проверки фактов рождения и смерти, которые по международной практике могут осуществлять агентства ООН, ОБСЕ или МККК во избежание проблем с незаконным вывозом детей, изменения идентичности и легализации участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе и манипуляций с имущественными правами умерших людей.

«Представители международных организаций выразили поддержку и готовность приобщиться к разработке эффективной модели подтверждения фактов рождения или смерти на неподконтрольных территориях», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, введенный Минюстом в 2016 году упрощенный судебный порядок получения украинских свидетельств уже позволил более 20 тысячам новорожденных украинцам неподконтрольного Донбасса получить настоящие украинские свидетельства о рождении.

Напомним, согласно положений нового Закона, любой акт, который был издан на временно неподконтрольной территории, является недействительным и не создает никаких правовых последствий. Кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти. Эти документы прилагаются к заявлению о государственной регистрации рождения/смерти, что подаются в органы государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС).

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