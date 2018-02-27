В Донецке пропала связь «Интертелеком». Новости

Сегодня, 27 февраля, на временно неподконтрольной территории Донецкой области наблюдаются перебои со связью мобильного оператора «Интертелеком». Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

При этом в самой компании «Интертелеком» «Донецким новостям» сообщили, что они не работают на неподконтрольных территория и что там происходит – не знают.

«По информации от инженеров, на данный момент существуют технические сложности при использовании услуг по всей территории Донецкой области. Сроки устранения неисправности отсутствуют. Приносим извинения за временные неудобства. Попробуйте воспользоваться услугой немного позже», – сказали в компании.

Пользователи в соцсетях пишут, что мобильной связи «Интертелеком» в Донецке нет, а интернет есть.

Напомним, что несмотря на отсутствие связи Vodafone (МТС)в «ДНР» до сих пор принимается сигнал украинского мобильного оператора «Интертелеком». Он работает на особом стандарте CDMA, поэтому оператор не был столь популярным в Донецкой области. Несмотря на то, что в Донецке продолжают работать бывшие офисы «Интертелекома» (правда, при «ДНР» они сменили вывеску на «ДонТелеком Сервис»), стартовые пакеты активно распродаются и «с рук».

После отключения в «ДНР» оператора Vodafone, в «республике» началась настоящая охота за sim-картами «Интертелекома», а также за телефонами, поддерживающими стандарт CDMA (стандарт «Интертелекома»). При этом активно начала распространяется информация, что в марте «Интертелеком» на этой территории работать перестанет.

Отметим, что в ноябре 2016 года на подконтрольной Украине территории в офисах «Интертелекома» были проведены обыски. Тогда СБУ заподозрила оператора в содействии российским спецслужбам. Якобы «Интертелеком» помогает ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов.

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