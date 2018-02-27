Непогода на Донетчине: обесточено 22 населенных пункта. Новости

Сегодня, 27 февраля, из-за сложных погодных условий в Донецкой области обесточены 22 населенных пункта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По информации Донецкоблэнерго, без электричества остались поселка в 6 районах области в:
- Великоновоселковском районе обесточены поселки Разлив и Новомайорское;
- Волновахском районе – Кировское, Пятихатки, Каменка, Калинино;
- Никольском районе – Тополиное, Шевченко, Ключевое, Македоновка, Екатериновка, Труженка;
- Константиновском районе – Николаевка и Подольске;
- Добропольском районе – Лиман, Нововодяное, Благодать, Весна, Первомайское;
- Мангушском район – Азовское; а также Талаковка и Лебединский вблизи Мариуполя.
Напомним, в Донецкой области открыты пункты обогрева и площадки для автомобилистов. В снежные ловушки попал транспорт на трассах.
Как сообщалось ранее, на Донбасс надвигаются 2 циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также:
- Непогода на Донбассе: открыты пункты обогрева и площадки для автомобилистов (Схема)
- Водителей Донетчины предупредили об ухудшении погодных условий
- Жителей Донбасса предупредили о перебоях с транспортом и светом
- Полиция просит водителей не выезжать за пределы городов
- На Луганщине создано 50 пунктов обогрева
- На Донбасс надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение
- На Донбасс надвигается сильный мороз
Комментарии