Непогода на Донетчине: обесточено 22 населенных пункта. Новости

Сегодня, 27 февраля, из-за сложных погодных условий в Донецкой области обесточены 22 населенных пункта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По информации Донецкоблэнерго, без электричества остались поселка в 6 районах области в:

Великоновоселковском районе обесточены поселки Разлив и Новомайорское;

Волновахском районе – Кировское, Пятихатки, Каменка, Калинино;

Никольском районе – Тополиное, Шевченко, Ключевое, Македоновка, Екатериновка, Труженка;

Константиновском районе – Николаевка и Подольске;

Добропольском районе – Лиман, Нововодяное, Благодать, Весна, Первомайское;

Мангушском район – Азовское; а также Талаковка и Лебединский вблизи Мариуполя.

Напомним, в Донецкой области открыты пункты обогрева и площадки для автомобилистов. В снежные ловушки попал транспорт на трассах.

Как сообщалось ранее, на Донбасс надвигаются 2 циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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