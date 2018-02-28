В сине-желтом зале: В «ЛНР» дети с автоматами и ножами доказывали свой патриотизм (Фото). Новости

В феврале в неподконтрольном Свердловске (после переименования – Довжанск, Луганская обл.) прошел первый смотр строя и песни детских военно-патриотических отрядов.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, в смотре участвовали дети из семи городов. Само мероприятие проходило на базе школы. Примечательно, что оформление спортзала осталось в украинских сине-желтых цветах.

Уточняется, что в рамках конкурса судьи отмечали внешний вид, дисциплину строя, четкость доклада командира, приветствие команды, перестроение в строю, приветствие в движении и исполнение строевой песни.

«Война у нас еще не закончилась, поэтому детей нужно оттаскивать как можно больше от телевизоров, от компьютерных мониторов, чтобы они чаще занимались делом. Мы обязаны быть патриотами», – так пояснил смысл конкурса руководитель десантно-патриотического спортивного клуба Вячеслав Домрачев.

Пользователи соцсетей недоумевают от увиденного:

Роман: «Просто трэш! Нарядить деток в форму, натянуть ряженных дебилов, обязательно вставить дедов, которые воевали. Это полный ...»;

Полина: «А где подевались сказки, сказочные персонажи, драматические кружки, мирные и добрые темы?»;

Карл: «Хорошие детки, жалко пропадут скоро»;

Максим: «Ну, если не хочешь ребенка, отдай в детдом, зачем в отряды то?»;

Александр: «Я уверен, что эти дети не знают, что такое патриотизм.... Просто в Луге больше заняться нечем. А бухать и наркоманить не каждому ребенку по карману в "ЛНР". А так хоть не скучно»;

Иван: «Все для фронта, все для победы...»;

Мария: «А отряд красноармейцев куда собрался? Берлин брать?».

При этом в обсуждении были и сторонники действа. «Это все очень спорно: называть такой воспитательный подход неправильным. В общем, если граждан не воспитывают в духе защиты своих скреп и образа жизни - начинаются проблемы. И эти проблемы приводят к потере государственности обычно», – считает луганчанин Сергей.

«Кстати, один из признаков фашизма – это милитаризация общества и пропаганда военщины...», – заключил переселенец из Луганска Юрий Чередниченко.

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