Наркоторговку из Макеевки арестовали (Фото). Новости

Жительнице Макеевки (временно неподконтрольная территория Украины), которая задержана за реализацию крупной партии амфетамина на подконтрольную часть, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 «Сбыт наркотических средств в крупных размерах» Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Ждать решения суда ей предстоит в следственном изоляторе.

«Документирование по факту сбыта амфетамина на территории Донецкой области продолжалось более 5 месяцев. Проведение спецмероприятий осложнялось тем, что реализатор жила во временно неподконтрольной Макеевке, а товар распространяла в свободной части региона в основном без личного присутствия – с помощью почтовых отправлений. Лишь несколько раз она приезжала для передачи наркотика из рук в руки. Во всех случаях жила в съемной квартире. Во время очередного такого визита она была задержана», – говорится в сообщении.

Сотрудниками управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области проведено несколько этапов оперативных закупок, при которых получено амфетамина на сумму в 36 тыс. грн.

В съемном жилье при проведении обыска изъято 15 граммов опасного наркотика и 150 граммов фенилнитропропена.