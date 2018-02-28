Жизнь «после»: Боевая методика выхода из войны. Новости

На этот раз речь пойдет о том, как преодолеть последствия нахождения в длительной стрессовой ситуации после того, как она завершилась. Методика, которую я хочу вам предложить, – боевая. Она была разработана для подразделений, задействованных в «горячих точках». Немного адаптированная и видоизмененная, эта методика помогает и мирным жителям.

Скажу сразу: оптимальный вариант – начать использование этого метода до возникновения ситуации либо в период, когда она продолжается (после ознакомления с ним вам станет ясно, почему), однако он остается действенным и для тех, кто уже вышел из тяжелого периода – для таких случаев необходимо несколько подкорректировать свои действия. Я начну с первого варианта, а потом расскажу, как применять методику, если все уже позади, но тяжелые воспоминания не дают вернуться к нормальной жизни.

В классическом варианте бойцам, которым предстоит боевой выход или участие в операции, во время которой предстоит долгое время находиться в состоянии напряжения, объясняют, что важно не только «войти» в боевое состояние (состояние повышенной концентрации, готовности к опасности, напряжения – иными словами, в состояние, которое описывается словом «стресс»). Методики вхождения в такое состояние распространены широко, кроме того, как правило, это происходит автоматически. Автоматически это происходит и со всеми людьми, когда они оказываются в положении, требующем постоянного напряжения. Для мирных людей это тяжело еще и потому, что они, как правило, испытывают ощущение беспомощности, невозможности что-то изменить.

Так вот, важно не только и не столько «войти» в это состояние. То, о чем часто забывают военные инструкторы и что, как правило, вообще не знают мирные люди, – это необходимость грамотно выйти из этого состояния.

Данная методика выглядит довольно просто, но она очень действенна. Бойцам предлагается выбрать для себя любое действие, которое будет означать завершение нахождения в «боевом» состоянии. Это может быть что угодно: сигарета, прослушивание любимой песни и так далее. Основная идея заключается в том, чтобы человек знал: это действие – «ключ». После его совершения срабатывает своего рода «переключатель», и человек возвращается к повседневному состоянию.

Опираясь на эту методику, немного расширив ее, специалисты создали и способ адаптации людей к нормальной обстановке после длительного нахождения в обстановке ненормальной. Итак, от теории переходим к практике. Напомню, что информация для тех, кто уже вышел из сложной ситуации, но страдает от ее последствий, будет изложена чуть ниже. Для понимания механизма советую таким людям прочитать материал целиком.

Поскольку речь идет не о разовом (любой длительности) событии, а о протяженном во времени периоде, рекомендуется использовать не одно действие-переключатель, а три. Итак, если вам предстоит оказаться в непростой обстановке, или если вы находитесь в ней, уделите несколько минут интенсивной и очень важной работе.

Выберите время и место, где вы будете чувствовать себя максимально – насколько это возможно – спокойно. Желательно, чтобы вам ничто не мешало. Подумайте о простых вещах, доставляющих или когда-то доставлявших вам удовольствие. Важно, чтобы это были простые вещи, что-то легкодоступное. Выберите три таких вещи. Например, я, когда сам оказался в крайне непростой и неопределенной ситуации, выбрал такое: сразу по завершении ситуации – когда бы это ни произошло – выкурить сигарету с полным осознанием того, что это первая сигарета в покое и безопасности; прослушать песню – причем определенную и в определенном исполнении; посетить памятное для себя место. В результате через два дня от почти годового периода, наполненного неприятными переживаниями, остались только воспоминания, практически лишенные эмоциональной окраски – словно это произошло очень давно.

Итак, эти три «переключателя» вы выбираете самостоятельно, они должны быть приятны для вас и легкодостижимы в любое время. Поясню: если, предположим, выбрать ключ «покататься на гидроцикле», могут возникнуть сложности с тем, чтобы применить его сразу – ведь в момент разрешения сложной ситуации может быть зима, у вас может не оказаться денег на оплату аттракциона, в конце концов, рядом просто может не оказаться водоема с гидроциклом! Выбирайте то, что заведомо будет вам доступно, чтобы не оттягивать момент «переключения» и не травмировать себя.

Собственно, как только вы проговорите в уме свое решение о том, что три действия – это ваш «переключатель», который закроет период неуверенности, страха, неопределенности, опасности, – вы получите ключ, способный закрыть двери прошлого и не выпускать травмирующие психику эмоции оттуда, где им и надлежит находиться, – из прошлого, оставшегося позади.

Постарайтесь регулярно напоминать себе о том, что, во-первых, тяжелая ситуации рано или поздно закончится, во-вторых, сразу по выходу из нее вы примените свои три ключа и завершите эту ситуацию безопасно для себя.

Как только вы выйдете из трудного периода, – осознанно и последовательно (в той последовательности, в которой вы перечисляете «ключи», думая о них) совершите эти три действия. Вы будете удивлены тому, насколько быстро изменится ваше восприятие предшествовавшего периода.

Для тех, кто уже вышел из сложной ситуации и испытывает тягостные ощущения из-за того, что воспоминания «тянут» обратно, существует метод, позволяющий получить такие «ключи» задним числом.

Выберите время и обстановку, когда вам никто не помешает. Позвольте себе вернуться мыслями в тот период. Постарайтесь не просто «прокрутить» воспоминания, но и ощутить себя в каком-то моменте, наиболее полно отражающем всю суть пережитого – как это ни болезненно, переживите заново это ощущение грусти, отчаяния, тревоги, безысходности. Представьте себе, что вы – человек, находящийся теперь в безопасности и покое, – владеете машиной времени и ненадолго вернитесь назад. Ощутите себя там.

Находясь мысленно в прошлом, задайте себе вопрос: «Интересно, как я буду чувствовать себя потом, когда это закончится? Как я могу помочь себе?». Фокус заключается в том, что ответ вы уже знаете – он изложен выше. И вы теперь, владея этим знанием, можете ответить себе же: «Я, скорее всего, буду чувствовать себя неважно. И я знаю, как себе помочь – сейчас, находясь здесь, выбрать три “ключа”, которые я использую там, чтобы завершить этот сложный период и оставить его в прошлом».

Выберите три действия, которые станут вашими «ключами». Отнеситесь внимательно к тому, чтобы эта работа была выполнена эмоционально – ваше воображение должно чувствовать себя свободно при «погружении в прошлое». Когда «ключи» будут выбраны, и «вы-в-прошлом» почувствуете, что осознаете их значение – что эти три действия, будучи исполненными, завершат период, в котором вы сейчас мысленно «находитесь», – сделайте глубокий вдох и скажите себе: «Пора возвращаться из прошлого в настоящее». Осознайте себя в настоящем моменте. Вспомните, что когда-то – когда ситуация была трудной – вы решили использовать три «ключа» для того, чтобы закрыть прошлое и переключиться на новую, безопасную жизнь.

Дальнейшие действия очевидны: теперь осталось только использовать свои «ключи», осуществить выбранные простые действия и с их помощью отпустить прошлое, которое больше не будет иметь над вами власти и не сможет вам вредить.

Ваши «ключи» имеют огромную силу. Просто позвольте им выполнить свои функции, а себе – жить полноценной жизнью, радоваться ей и обрести в ней счастье.

Игорь Стеклов, психолог, для РПД «Донецкие новости»

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