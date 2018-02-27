За сутки на Донбассе пиротехники изъяли 41 взрывоопасный предмет. Новости

Продолжаются работы по гуманитарному разминированию подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, на Луганщине в течение минувших суток, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 1,27 га местности, где обнаружено и изъято 10 единиц взрывоопасных предметов (ВОП).

В то же время в Донецкой пиротехнические подразделения обследовали 0,76 га территории, где обнаружили и изъяли 31 единиц ВОП.

Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 8 тыс. 805 взрывоопасных предметов, в том числе 105 авиационных бомб.