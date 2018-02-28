Волкер пояснил, пойдет ли Россия на эскалацию на Донбассе. Новости

Российская сторона не будет принимать никаких решений по украинскому урегулированию до того момента, пока не пройдут президентские выборы в РФ. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи в американском экспертном учреждении Center for the National Interest, передает «Укринформ».

«Мы предложили, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН вошли и заменили российские силы и сепаратистские формирования, создав в течение определенного времени безопасное пространство, где можно было бы провести местные выборы, где могла бы быть введена амнистия и где был бы предоставлен особый статус», – объяснил позицию американской стороны дипломат.

После завершения этого процесса, согласно минским договоренностям, неподконтрольная территория Донбасса могла бы быть возвращена в Украину, отметил Волкер. Вместе с тем, подчеркнул он, до сих пор не было ощутимых результатов. «Мы продолжаем настаивать на этом около семи месяцев, и должен сказать, что очень доволен нашей позицией, но я не доволен результатами, поскольку результатов нет», – отметил Волкер.

По его словам, ситуация в Украине больше похожа на замороженный конфликт, однако в нем сохраняется горячая фаза противостояния.

Основная проблема, по мнению Волкера, заключается в том, что Москва скептически относится к намерениям Вашингтона, в частности по ослаблению санкций, связанных с выполнением Минских соглашений. К тому же, если санкции и будут сняты, Украина и в дальнейшем будет двигаться в сторону Запада.

Между тем, непонятно, какой подход Москвы будет после кампании переизбрания президента РФ Владимира Путина. «Однако ни по каким действиям, очевидно, не принимается решений со стороны России, пока не будет результата выборов», – отметил представитель США.

Отвечая на вопрос, возможна ли эскалация вооруженного противостояния со стороны РФ, Волкер выразил убеждение, что Кремль вряд ли пойдет на это. «Перспектива усиления конфликта является для России достаточно затратной, даже если говорить об асимметричной войне. Я просто не вижу такого развития. Украина является гораздо более устойчивой страной, чем кто-либо ожидал», – заявил спецпредставитель США.