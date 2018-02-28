В ООН идет поиск формулы прекращения войны на Донбассе, – эксперт. Новости

В ООН видят вариант прекращения вооруженного конфликта на Донбассе во введении миротворческой миссии и большинство стран может поддержать этот вопрос на голосовании. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.

«Речь идет о том, чтобы найти формулу, по которой Кремль сможет вывести свои войска и прекратить агрессию в Украине. Это наша цель. На мой взгляд, и в Европе, и в других странах многие готовы содействовать такому результату. Если содействие требует миротворцев, они пойдут на это», – говорит он.

«Это будет довольно сложный инструмент, но, я думаю, мы можем найти этот инструмент, если Кремль решит уйти из Украины», – считает Хербст.

Он также отметил, что США в Совете Безопасности ООН отстаивают свои интересы, но в случае с вопросом введения миротворцев на Донбасс они совпадают с украинскими. «Америка отстаивает в этом Совете свои интересы. Я сказал бы, что по этому вопросу интересы и Америки, и Украины совпадают, может быть даже одинаковые», – сказал дипломат.

Как сообщалось ранее, Украина не сможет повлиять на решение Совета Безопасности ООН, когда он начнет прорабатывать вопрос миротворческой миссии на Донбассе, поскольку не является членом Совбеза ООН и технический план будет проходить за закрытыми дверями.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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