Синдром кошачьего крика: Как мама-переселенка особой девочки начала «сладкую жизнь» (Фото). Новости

Еще в школе Юлия Кирютенко знала, что посвятит свою жизнь химии. В восьмом классе она полюбила этот школьный предмет, на зубок знала всю таблицу Менделеева. Пять лет Юлия проработала на предприятии, которое занималось синтезированием онкопрепаратов. После рождения дочери о карьере биохимика пришлось забыть. Зато теперь переселенка «химичит» на кухне: Юлия всерьез увлеклась кондитерским искусством.

«Химия мне не давалась, я ее просто не понимала. Для меня было из разряда фантастики расставить коэффициенты. Но в восьмом классе со второй четверти все изменилось. Учительница увидела во мне какие-то задатки по ее предмету и предложила поучаствовать в городской олимпиаде по химии. Я согласилась. На подготовку было две недели. В итоге среди 11 учеников я заняла четвертое место. Для меня это было "вау". И после этого случилась внезапная любовь к химии», – рассказала уроженка ныне неподконтрольного города Кировское (после переименования – Крестовка).

За год до окончания школы Юлия уже знала, что будет поступать на химический факультет Донецкого национального университета. И даже специальность выбрала – биохимик. «Без труда в числе первых поступила на бюджет. Сдавала только химию, т.к. золотые медалисты автоматически минуют экзамены по украинскому языку и математике», – заметила собеседница.

Фанатка сериала

В конце первого курса у Юлии заболевает отец – у него выявлен рак груди. «Я, как начинающий биохимик, основательно ударилась в эту тему. На втором курсе написала курсовую работу на тему "Онкология груди у мужчин". После того, как папы не стало, нарисовала себе мечту, что буду работать в лаборатории, которая делает противоопухолевые препараты», – вспоминает Кирютенко.

Собственно, так и получилось. Но прежде чем устроиться на работу своей мечты, Юлия пошла на собеседование в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр ГУМВД Украины Донецкой области. Собеседница призналась, что она была фанаткой сериала «C.S.I.: Майами», в котором команда криминалистов под руководством бывшего сапера Горацио Кейна раскрывает преступления на территории курортного мегаполиса. «Меня уже готовы были взять на работу в экспертно-криминалистический центр, но я отказала. Меня не смущало то, что придется работать с трупами. Смущала зарплата в размере 700 грн вместе с премией и ненормированный график работы, – рассказала она, уточнив, что дело было в 2007 году. – Спустя пару дней сходила на второе собеседование, которое успешно прошла. Меня взяли на должность инженера-технолога в научно-исследовательскую лабораторию, занимающейся производством онкопрепаратов. Через два года я стала заведующей научно-исследовательской лаборатории, где разрабатывали новые пути синтеза уже существующих препаратов для химиотерапии».

Особенная девочка

В мае 2012 года Юлия и ее муж Олег стали родителями – на свет появилась девочка, которую родители нарекли Валерией. Но вскоре радость сменилась отчаянием…

«Практически ничего не предвещало беды. УЗИ, сделанное мне на 38-й неделе, показало задержку внутриутробного развития, маловодие. Меня записали на доплер (исследование, по определению скорости течения крови по венам и артериям, наличия тромбов и атеросклеротических бляшек и пр. – ред.), врачи сказали, что гипоксии у ребенка нет, и то хорошо. Положили в патологическое отделение родильного дома на поселке Северный в Макеевке. 25 мая родилась дочка. Ассистент доктора, когда Лера заплакала, сказала: "Плачет, как котенок"», – вспоминает Юлия.

Ребенка сразу же забрали в реанимацию: дышала она сама, единственное, что несколько дней из зонда кормили, т.к. отсутствовал сосательный рефлекс. Спустя шесть дней маму с дочкой перевели в отделение для недоношенных.

«19 июня нас выписали. Мы сразу же пошли к главному невропатологу Макеевки. Нас положили на дневной стационар в невропатологическое отделение. Леру стали обследовать от макушки до пяток, а в завершении была сделана генетическая экспертиза. Диагноз – синдром кошачьего крика (синдром кошачьего крика или синдром Лежена – редкое генетическое заболевание, спровоцированное отсутствием короткого плеча пятой хромосомы ред.). Как сейчас помню: позвонил врач и огласил вердикт. При этом добавив, что будет хорошо, если ребенок доживет до 10-ти лет. Мол, забейте, и рожайте второго ребенка. Она в тот момент не знала, что делать – застрелиться самой или убить доктора, который так цинично об этом рассказал, – поделилась 33-летняя женщина. – Я думаю, что работа в лаборатории повлияла… Я хоть и работала с микродозами, но все же… Будучи беременной несколько недель, я как раз работала с ангидридами, дихлорметаном, а это сильный канцероген. А в первые недели как раз выстраивается ДНК-цепочка. Но я тогда не знала, что ношу под сердцем ребенка. Как только стало известно о беременности, начальник меня от синтеза отстранил. Начальник мне был вторым отцом, он очень переживал за меня и запретил ставить синтезы, я начала работать только за жидкостным хроматографом – аналитический это прибор, служащий для проведения жидкостной хроматографии».

Макеевчане Юлия и Олег не отказались от особенного ребенка, как им советовал врач. «Первый год мы были словно в тумане. Я каждый день спрашивала, почему мы? Ни я, ни мой муж не курим, не пьем. С умом подошли к зачатию, во время беременности посещала врачей, делала все необходимые анализы. Надеялась, что диагноз "рассосется". Хотя, как биохимик понимала, что ничего уже сделать нельзя. Первый год инвалидность даже не оформляли, надеялись, что у дочки будут минимальные отклонения. И чтобы окончательно разобраться с диагнозом, отправили анализы в Германию. Целый месяц ждали результат. И он подтвердился – у Леры синдром кошачьего крика. Начались бесконечные визиты к невропатологу и лечение ноотропными препаратами, которые стимулируют нервную систему и помогают созреванию мозга», – объяснила мама особенной девочки.

К слову, городской невропатолог за долгие годы своей работы ни разу не сталкивался с подобным диагнозом. В Макеевке Лерочка была первой. Согласно статистике, данный синдром относится к числу редких хромосомных заболеваний с популяционной частотой 1:50 тысяч.

В конце января 2015 года глава семейства уехал в Киев – фирма, на которой трудился Олег, поменяла место дисклокации, т.к. работать в военном Донецке было невозможным. «Мы остались ждать, пока Олег найдет жилье, и тогда уже переехали бы. А на следующий день ввели пропускную систему через блокпосты. Я получила пропуск лишь спустя два месяца. Начала собирать вещи, а тут Лера серьезно заболела ротавирусной инфекцией. Нас даже положили в инфекционное отделение. После больницы решила немного повременить с поездкой, чтобы ребенок окреп после болезни», – поделилась Юлия.

В ожидании пропуска ей пришлось пережить минометный обстрел. «Холодно было, кажется в феврале. Я не знаю, какая сила меня разбудила. Буквально за минуту до обстрелов я проснулась. Села на кровать и думаю, зачем я проснулась? И тут началось – свечения в небе, стрельба, взрывы. Стекла так дрожали, думала, что повылетают. Оказалось, что снаряды приземлялись в поселке Батова. Дочка спит, укутала ее в одеяло, в другую руку взяла кошку и спрятались все вместе в туалетной комнате. Благо, что Лера проспала весь этот кошмар. Я в тот момент была так сконцентрирована, что в голове продумывала все пути дальнейших действий. Олегу вообще об этом не хотела говорить, чтоб он не волновался о нас еще больше. До того момента у меня даже не было тревожного чемоданчика с необходимыми документами и вещами. Я была уверена, что в центре Макеевки ничего такого произойти не могло», – отметила собеседница.

В Киеве

В конце апреля семья воссоединилась в столице, на арендованной квартире возле станции Героев Днепра. Юлия с Олегом, как и прежде, много времени уделяют своей дочке, ее здоровью и развитию.

В прошлом году Лера пошла в детский сад, в котором такие же особые малыши, как и она.

«Я прекрасно понимала, что работать не смогу. Помощи ждать неоткуда – одна бабушка осталась в Кировском, вторая – в Макеевке. На досуге начала баловаться кулинарией. Мне всегда нравилось работать с мясом – муж балдеет от стейков в моем "исполнении". Также нахваливает рыбу. И это при том, что до замужества не стояла у плиты. Мама говорила, что еще успею», – рассказывает Юлия.

Еще живя в Макеевке, с мужем и его родителями, она начала осваивать кулинарные азы. «А когда стали жить отдельно, увлеклась мясом. Читала, экспериментировала, купила хорошие сковороды. О выпечке даже и не помышляла – в почете были мясо и рыба. А после родов приоритеты поменялись – торты стали на первое место», – продолжила переселенка.

Приехав в Киев, Юля стала планировать день рождения Леры, стала искать торт. «Дома я всегда покупала торты на Крытом рынке. Мне очень нравился медовик со сметанным кремом с вишней или клюквой. Здесь, обойдя поблизости кондитерские магазины, и ничего не выбрав путного, решила, что выпеку торт сама. Я взяла рецепт медовика, по которому готовил мой ныне покойный папа. Получилось вкусно, это подтвердили гости. Это стало толчком к моему сладкому хобби. Выпекала торты к праздникам для своей семьи. О том, чтобы реализовывать выпечку, и речи не шло», – говорит Юлия.

И только спустя два года она продала свой первый торт.

«Акцент решила делать на муссовых тортах. Они нежные, легкие, но в тоже время трудоемкие. А мне как химику-синтетику не хватало этого. В муссовых тортах много компонентов и еще больше процессов. Поэтому я попала в свою стихию – теперь я "синтезирую" торты от LeVanille – так называется моя страничка в соцсетях. Для меня это как отдушина, как реализация моего внутреннего химика-синтетика. Это не значит, что в торты подмешиваю "химию". Все торты делаю как для себя – из качественных продуктов, в которых я уверена. У меня такое правило: или готовить хорошо или не браться за это дело. Я – химик-кондитер-перфекционист-самоучка».

Первым учителем Юлии была победительница второго сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Елизавета Глинская – по рецептам из ее книги наша героиня научилась делать зефир, мармелад, муссы и кремы, бисквиты и выпечку из песочного теста. Большим подспорьем на первых порах обучения стали рецепты в YouTube. Также Юлия посещала тематические мастер-классы. Например, в кулинарной школе Евгения Чернухи она научилась работать с шоколадом: темперировать его, делать шоколадный крем, выпекать шоколадное тесто, изготавливать корпусные и нарезные конфеты.

В перспективе Юлия Кирютенко мечтает о своей маленькой кондитерской. Помимо муссовых тортов там будет зефир, корпусные конфеты, трайфлы – десерты в стаканчиках. Все натуральное и никакой «химии»!

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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