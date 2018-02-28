В Минске началась встреча Трехсторонней контактной группы, – «республики». Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.
В «ДНР» утверждают, что «подгруппа по безопасности приступила к переговорам. На повестку заседания вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, а также реализация соглашений о разведении сил и средств».
В «ЛНР» заявляют, что «подгруппа по безопасности приступила к работе».
Ранее сообщалось, что представители Vodafone обсудят с Трехсторонней контактной группой связь в Донецке.
*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория
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