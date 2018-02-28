«Концлагерь ЛНР»: В Луганске обсуждают, платить ли штрафы за нарушение комендантского часа. Новости

Жители неподконтрольной Луганщины должны оплачивать штрафы за нарушение комендантского часа. Ситуацию со штрафами, а также нужно ли их оплачивать, обсуждают пользователи социальных сетей.

«Комендантский час и штрафы. Мне принесли штраф – министерство юстиции. Опрос на тему оплаты штрафов. И последствий уклонения. С учетом не работающих гражданских судов – если я не ошибаюсь, они выносят подобные решения. Кто сталкивался?», – написал автор поста.

Жители Луганска отмечают, что штраф оплатить нужно – из-за возможных последствий. Причем многие местные данные меры (и введение комчаса, и штрафы) со стороны «властей» поддерживают:

Станислав: «Не оплатишь, пройдет время, и по закону штраф в 2 раза увеличится. Потом судебный пристав будет тебя искать, короче, в любом случае со временем все заплатишь, и к тому же еще на "Зеленстрой" поработаешь... Лучше не шути»;

Виталий: «Не платил бы я, конечно, просто перестраховался, чтоб в Станице не прицепились из-за этого штрафа»;

Валентина: «Не заплатишь штраф, будешь окопы копать. Закон и порядок для всех один. А то ходят такие, а потом памятники взрываются»;

Джон: «И так маньяков развелось, плюс что-то взрывают постоянно. И вообще, нефиг ночью шастать».

Другие высказываются против КЧ:

Евгений: «Как задолбал этот концлагерь ЛНР. Колючей проволокой еще обтяните… Кому-то, может, в магазин сходить нужно, в аптеку, от девушки уехать за полночь на такси, просто посидеть на лавочке летом – отдохнуть от жары, не говорю за молодежь, встречать рассветы и т.д. И это все не значит, что ты будешь бухой и нарушать общественный порядок. Нет уж, комчас имеет совсем другую цель»;

Марина: «Забор с колючей проволокой и рвом есть – на востоке. На западе – минные поля и блокпосты».

Также местные жители приводят примеры из собственного опыта:

Мирослав: «Если не заплатишь – типа, общественные работы, но бред это все, друг не платил, и ничего»;

Влад: «На днях нашли мою знакомую – на работе, за неуплату штрафа вызвали в "суд". Вся фишка, что в зал "суда" не пройти без чека за оплату штрафа. Суть вот такая. Не будешь платить – заберут в суд. К слову, приехали и забрали после окончания рабочего дня и привезли потом домой»;

Виталий: «Меня принимали в комчас, в 2 часа ночи, сидел в Ленинском РОВД, через несколько дней позвонила барышня и сказала, что суд такого-то числа. Естественно, я на него не явился, позвонил потом, сказали: выслали по почте постановление. В итоге оно за месяц так и не дошло, поехал сам в Ленинский суд, взял копию, оплатил 500 руб. (243 грн по местному курсу – ред.), отвез им квитанцию».

Напомним, в «ДНР» и «ЛНР» с 23:00 до 5:00 действует комендантский час, в период которого лицам без спецпропусков запрещено находиться на улице. Нарушение запрета грозит последствиями, степень жесткости которых в «республиках» различна.

На сегодня в «ДНР» к нарушителям комендантского часа может применяться не только задержание в «территориальном подразделении полиции» до окончания комендантского часа (то есть до 05:00 часов), но и «админарест» на срок до 15 суток в случае повторного нарушения. В «Луганской народной республике», помимо штрафов, применяют «административный арест» на срок до 15 суток.

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