Нужно больше стран, – министр обороны Финляндии о миротворцах. Новости

Министры обороны Финляндии и Украины Юсси Ниинисте (на фото справа) и Степан Полторак (на фото слева) провели встречу в Хельсинки. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.
Министр обороны Финляндии в ходе встречи отметил, что конфликт в Украине – это самая большая проблема в Европе. «Сейчас, как никогда, нам необходимо единство в вопросах безопасности», – сказал он.
«Мы также осознаем, что есть необходимость сохранения санкций в отношении страны-агрессора – Российской Федерации. Уверен, что инициатива по преодолению кризиса на востоке Украины посредством привлечения миссии ООН – возможный путь, но необходимо обеспечить максимальную эффективность действия миссии», – добавил глава оборонного ведомства Финляндии.
По информации «Reuters», после встречи Юсси Ниинисте прокомментировал для журналистов ввод миротворцев на Донбасс. В частности, он считает, что необходимо привлечь больше стран. «Когда дело доходит до количества войск, еще рано говорить что-либо... но Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария и Ирландия не могут собрать все войска, необходимые для такого рода операций. Нам нужно больше стран», – сказал он.
Напомним, в Финляндии готовы отправить миротворцев на Донбасс.
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