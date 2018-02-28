Миротворцы на Донбассе будут контролировать режим переходного правосудия. Новости

С введением миротворческой миссии ООН на неподконтрольный Донбасс будет установлен режим переходного правосудия, через который проходили все страны, где шло урегулирование вооруженного конфликта. Об этом заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека, политолог Михаил Чаплыга.

«В Минских соглашениях есть политическая часть. Она подразумевает амнистию, особый статус, выборы. Очередность их исполнения. То же самое с миротворческой миссией, есть этапность – она сначала на линии разграничения или это сразу», – говорит он.

«Но нужно ввести квази-полицию – вводятся международные [представители], когда местные человечки с автоматами перестают действовать или действуют под контролем этой миссии, которая настраивает правоохранительную систему», – продолжает Чаплыга.

Эксперт подчеркнул, что в случае выполнения Минских соглашений и введения миротворческой миссии ООН на Донбассе должен действовать режим переходного правосудия.

«Полицейские функции будет выполнять международная миссия. При этом они выполняют функцию контроля линии разграничения, контроля границы и внутреннего. Все это называется – переходное правосудие. Потому что, если на каком-то этапе откатилось правосудие от восточной границы до линии разграничения, получается здесь действует система права, а там нет, там что-то непонятное происходит», – рассказывает он.

«Возврат обратно правовой системы к восточной границе подразумевает на этой территории переходной период, потому что нельзя так – раз и вступило, не бывает такого. Возникают вопросы, а как быть со свидетельствами о рождении/смерти, брака, собственности – миллиарды вопросов, что произошло за этот период, пока откатилась правовая система, и теперь она возвращается», – добавил политолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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