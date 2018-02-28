На неподконтрольной Луганщине наблюдателям ОБСЕ приказали покинуть приграничный с РФ район. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» потребовали от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ покинуть район неподконтрольного украинским властям н.п. Вознесеновка (до переименования – Червонопартизанск, Луганская обл.), который расположен вблизи границы с Россией. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 27 февраля.

«В пункте пропуска на границе около Вознесеновки двое членов "ЛНР" вновь потребовали, чтобы патруль Миссии покинул данный район. На железнодорожной станции "Красная Могила" в районе Вознесеновки член "ЛНР" вновь потребовал, чтобы патруль Миссии покинул данный район, поскольку железнодорожная станция "считается приграничным районом"», – сказано в отчете.

Напомним, ранее стало известно о фактах ограничения передвижения наблюдателей Миссии в районе приграничного н.п. Изварино (Луганская обл.).