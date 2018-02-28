Представители Vodafone обсудят с Контактной группой связь в Донецке. Новости

В связи с отсутствием на неподконтрольной Украине территории Донецкой области мобильной связи Vodafone представители оператора сегодня, 28 февраля, примут участие в переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан.

«28 февраля едем в Минск на заседание Трехсторонней контактной группы. На повестке дня обсуждение ситуации со связью в Донецке», – написала она.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь оператора «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. Поэтому в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера Vodafone (МТС). После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.

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