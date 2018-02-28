На Донетчине энергетики ликвидируют аварийные отключения, вызванные непогодой. Новости

Сотрудники ДТЭК «Донецкоблэнерго» восстанавливают энергоснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По информации энергетиков, из-за штормовых ветров, снегопадов и мороза на Донетчине на 18:00 27 февраля обесточено 23 населенных пункта, 24 линии электропередач 6-10 кВ, 5 линий 35 кВ, 245 трансформаторных подстанций, 6 подстанций 35 кВ. От последствий непогоды наиболее пострадали Первомайский, Волновахский, Мариупольский и Добропольский р-ны. Также есть повреждения в Константиновском, Никольском и Великоновоселковском районах.

Энергетики ликвидируют аварийные отключения, однако ситуация сильно осложняется штормовым ветром с порывами до 27 м/с, метелью и морозом. Видимость значительно снижена. Сейчас над восстановлением энергоснабжения по области трудятся десятки бригад энергетиков, в ближайшее время будут привлечены дополнительные бригады в связи с нарастающим количеством отключений в распределительных сетях.

Непогода, по данным Гидрометцентра, продлится по сегодняшний день, 28 февраля, – включительно.

Ранее сообщалось, что 27 февраля из-за сложных погодных условий в Донецкой области обесточены 22 населенных пункта.

Напомним, в Донецкой области открыты пункты обогрева и площадки для автомобилистов. В снежные ловушки попал транспорт на трассах.

Как сообщалось ранее, на Донбасс надвигаются 2 циклона. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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