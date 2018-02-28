В Луганской области военные распиливали на металлолом ж/д колею. Новости

В Луганской области украинских военных задержали в ходе распиливания железнодорожной колеи на металлолом. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«На Донетчине и на Луганщине на металлолом режется и сдается все – абсолютно. Недавно фискалы "Фантом" поймали наших военных и местных милиционеров на Луганщине, которые резали железнодорожную колею. Это умопомрачение какое-то», – сказал он.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной территории Донецкой области уничтожают шахты и распиливают на металлолом даже работающие промышленные предприятия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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