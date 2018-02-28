В «ЛНР» рассказали о работе Алчевского металлургического комбината. Новости

Алчевский металлургический комбинат с начала этого года выплавил более 16 тыс. тонн чугуна и запускается поэтапно. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр промышленности ЛНР» Дмитрий Божич.

«Уже функционируют две доменных печи, выплавка уже происходит, выплавлено более 16 тыс. тонн чугуна. Запущены в производство две коксовые батареи – это №9 и в раздувке находится №7. Кроме того, восстановлено производство агломератов. На сегодня уже осуществляется отгрузка потребителям чугуна», – сказал он.

«Министр» также утверждает, что Алчевский металлургический комбинат запускают поэтапно и поэтапно расширяют штат, но число трудоустроенных работников не назвал. «Поэтапный запуск производственных мощностей, соответственно, и поэтапно набираются люди для работы», – заявил Божич.

В конце 2017 года «глава ЛНР» Леонид Пасечник утверждал, что в «республике» готовятся запустить несколько промышленных предприятий, среди которых Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод. В декабре 2017 года на Алчевском металлургическом комбинате запустили доменную печь №5.

Напомним, в ноябре 2017 года «экс-глава ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что в «республике» уже более трех месяцев работают над запуском Алчевского металлургического комбината.

Как ранее сообщалось, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагаются на территории «республик», ввели «внешнее управление». Под «национализацию» попал и Алчевский металлургический комбинат, расположенный в неподконтрольном Алчевске Луганской области.

При этом завод остановился раньше: 13 февраля в результате блокады железнодорожных путей на Донбассе из-за нехватки железорудного сырья, поставляемого с подконтрольной украинской власти территории, Алчевский металлургический комбинат прекратил выплавку чугуна.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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