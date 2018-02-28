В «ДНР» рассказали об уголовных преступлениях своих «военнослужащих». Новости

В «Донецкой народной республике» подвели итоги работы «военно-полевого суда», который рассматривает исключительно уголовные преступления «военнослужащих». Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказал «и. о. председателя суда» Игорь Ревин (на фото).

«Военно-полевой суд Донецкой народной республики создан в качестве суда первой инстанции и рассматривает только уголовные дела в отношении военнослужащих ДНР. Первое звено – военно-полевой суд, второе – военный трибунал», – сказал он.

Отмечается, что с момента создания «военно-полевого суда» в «ДНР» по итогам 2016 года было принято к «производству» 83 «уголовных дела», из которых рассмотрели 50. «По уголовным делам было 28 обвинительных приговоров в отношении 35 лиц. По одному делу – оправдательный приговор, прекращено производство по делу – 8. На дополнительное расследование направлено 7 дел, по подсудности – 6 дел, возвращено прокурору – 1 уголовное дело», – заявил Ревин.

«За 2017 год судом было принято 124 уголовных дела, количество рассмотренных уголовных дел – 71. Судебные решения, вынесенные военно-полевым судом, вступают в силу немедленно после их провозглашения. В 2017 году вступили в силу и приведены в исполнение 47 приговоров суда. Решений о прекращении производств – 16, постановление дел на дополнительное расследование – 5, о направлении дел по подсудности – 3», – отчитался Ревин.

По «приговорам» «военно-полевого суда» были озвучены следующие виды выполненных наказаний:

лишение свободы – 28 человек;

испытательный срок – 17 человек;

ограничение свободы – 1 человек;

обязательные работы – 2 человека;

штраф – 2 человека;

принудительные работы – 1 человек;

арест – 1 человек.

«Наиболее распространенными являются такие статьи, по которым мы осуждаем наших военнослужащих – это причинение смерти по неосторожности; нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью и смерть пострадавшего; нарушение правил вождения или эксплуатации боевых машин, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка, сбыт и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ», – рассказал Ревин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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