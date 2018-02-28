В Минских соглашениях есть то, что заставит Россию уйти из Донбасса, – экс-посол США. Новости

Невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.
«Есть многие требования к Украине, которые, на мой взгляд, не соответствуют интересам и Украины, и Запада. На самом деле "Минск" нуждается в действиях со стороны Москвы. То, что Москва не соблюдает "Минск" – это причина для санкций на российскую экономику», – говорит он.
«Именно эта часть "Минска" служит интересам Украины и Запада. Поэтому, несмотря на то, что я считал "Минск" совсем слабым договором, есть в нем что-то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса», – сказал Хербст.
По его словам, «Нормандский формат» работает, а США его усовершенствовали. «Этот формат работает, но очень слабо и неэффективно. Поэтому все стороны этого формата не возражают относительно участия Америки в этом переговорном процессе, поэтому сейчас идут переговоры между Волкером и Сурковым. Это дополняет "Нормандский формат" и завершает этот формат», – отметил он.
Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, специальный представитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Читайте также:
- У Волкера и Суркова есть «дорожная карта» по Донбассу, – политолог
- Волкер сделал важное заявление по Украине
- В США назвали преимущества Украины перед Россией в конфликте на Донбассе
- Мы увидим еще санкции: В США считают, что одного «Минска-2» недостаточно
- Выступая против «Минска-2», в Украине играют с безопасностью страны, – экс-посол США
- Американский дипломат рассказал о назначении Волкера представителем США по Донбассу
- Украина бы завоевала Донбасс, если бы не поддержка российской армии, – экс-посол США
- Гибридная война и надежда на санкции: Марчук о перспективах минского процесса
- Соберут Порошенко, Захарченко и Пасечника: Еще один сценарий для Донбасса
- Не исключая «большую войну»: Пять сценариев от России по Донбассу
- Украинская неопределенность: Почему конфликт на Донбассе идет к заморозке
- Ни войны, ни мира: Прогноз экспертов по Донбассу на 2018 год
- Миротворцы получат доступ к границе: В России напомнили свои условия по Донбассу
- Война на Донбассе: четыре международные модели урегулирования конфликта
Комментарии