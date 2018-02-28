Сводка из зоны АТО за 27 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий ранен. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении на Светлодарской дуге незаконные вооруженные формирования более 4 часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по позициям сил АТО у Светлодарска, выпустив более 200 мин различных калибров. Минометы калибром 120 мм НВФ применили вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку Новоалександровки обстреливали позиции сил АТО из минометов калибром 82 мм и гранатометов. Кроме того, в вечернее время противник выпустил не менее 15 мин калибрами 120 и 82 мм по населенному пункту Луганское. Сейчас военнослужащие Вооруженных сил Украины выясняют, есть ли разрушения зданий и жертвы среди гражданского населения.

На донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 2 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись гранатометы и стрелковое оружие. Под обстрелы попали районы двух населенных пунктов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 5 раз обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Калиновка и Нижнее Лозовое. Огонь велся из артиллерийских орудий калибрами 152 мм и 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм».